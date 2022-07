Anzeige

2. Bundesliga: Heidenheim - Das Freiburg der 2. Liga mit Frank Schmidt Heidenheim - das Freiburg der 2. Liga

Modell Heidenheim? "'Ähnlichkeit zu Freiburg ist frappierend!"

Reinhard Franke

Der 1. FC Heidenheim startet in die neue Saison der 2. Bundesliga und natürlich ist Trainer Frank Schmidt wieder an der Seitenlinie. Mit Florian Pick ist auch ein alter Bekannter wieder an Bord.

Wenn am Freitag die neue Zweitliga-Saison angepfiffen wird, geht Frank Schmidt in sein 16. Jahr als Cheftrainer des 1. FC Heidenheim.

Eine beachtliche Zahl, damit übertrifft er sogar Christian Streich vom SC Freiburg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Für Schmidt ist das aber gar nicht mal so außergewöhnlich. „Ich weiß, dass du dir im Profifußball jedes Jahr alles wieder aufs Neue erarbeiten und verdienen musst. Deshalb konzentriere ich mich darauf, dass wir bestmöglich auf die bevorstehende Saison vorbereitet sind, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt der 48-Jährige zu SPORT1. Abnutzungserscheinungen gebe es nicht.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nach wie vor voller Energie bin. Unser Weg beim FCH ist es, in der Tabelle bestmöglich abzuschließen, mit Abgängen Transfer-Erlöse zu erzielen und junge Spieler zu integrieren bzw. weiterzuentwickeln“, beschreibt Schmidt die Situation. Mit dieser Aufgabe könne er sich nach wie vor „voll und ganz identifizieren. Dabei mit dem FCH erfolgreich zu sein, das treibt mich an“.

Parallele zu Streich

Wie bei Streich ist ein Abgang zu einem anderen Verein kaum denkbar. Und da ist sie die Parallele zu Streich. „Es spielt keine Rolle, wer sich das vorstellen kann oder nicht. Fakt ist, dass ich in Heidenheim noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitze.“

Schmidt hat den FCH, der am Sonntag bei Hansa Rostock (2. Bundesliga: Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim: ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) in die neue Runde startet, zu einem etablierten Zweitligisten gemacht. Einmal wäre den Heidenheimern um ein Haar sogar der große Wurf gelungen. Im Sommer 2021 hätte es fast mit dem Aufstieg in die Bundesliga geklappt. Damals scheiterte das Team von Schmidt in der Relegation an Werder Bremen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Doch der Fußballlehrer blickt nicht zurück. „Daran zurück zu denken, bringt uns nichts. In der 2. Bundesliga geht es wie immer zunächst einmal um den Existenzkampf, sich erneut dort zu behaupten. Darauf stellen wir uns ein und versuchen nach 34 Spieltagen so gut wie möglich abzuschließen.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Pick kommt zurück

Das wird schwer genug, weiß Schmidt. „Wie in jedem Jahr erwarte ich eine sehr ausgeglichene 2. Bundesliga mit vielen Spielen, in denen es sehr eng zugehen wird.“

Florian Pick kommt nach seiner Leihe zum FC Ingolstadt wieder zurück. 2020 wechselte der Außenstürmer mit vielen Vorschusslorbeeren vom 1. FC Kaiserslautern an die Brenz. Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er nicht erfüllen.

„Ich habe das Vertrauen, das ich bekommen habe, nicht so zurückzahlen können, wie ich es mir auch selbst vorgenommen hatte. Ich konnte für den FCH noch kein Tor in der 2. Liga erzielen. Deshalb arbeite ich daran, dass der Knoten in dieser Saison platzt“, sagt Pick SPORT1.

Pick will Stammspieler werden

„Ich gehe mit Mut und Überzeugung an die Sache. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken auf dem Platz helfen und natürlich Stammspieler werden.“

Für Pick beginnt es wieder bei Null. „Jeder hat bei uns die Chance, sich über Leistung in den jeweiligen Spieltags-Kader beziehungsweise in die Startelf zu spielen“, meint Schmidt.

Warum hat es Pick bisher nicht gepackt in Heidenheim? „Bislang hatten andere Spieler die Nase vorn“, betont Schmidt ganz nüchtern.

Trotz Abstieg positives Fazit

Der 26-Jährige zieht ein positives Fazit zu seiner Zeit in Ingolstadt trotz des Abstiegs, der für die Schanzer am Ende feststand. „Das halbe Jahr hat mir viel gebracht, weil ich dort viel spielen konnte. Ich bin wieder in einen guten Rhythmus gekommen und hoffe, dass mir das für die kommende Saison in Heidenheim weiterhelfen wird.“ Für den FCI war Pick 16 Mal im Einsatz und erzielte ein Tor.

Als Fehler sieht er seinen Wechsel einst nach Heidenheim „auf keinen Fall“ an. Obwohl er in Kaiserslautern einer der herausragenden Spieler war. „Der FCH hat sich damals sehr um mich bemüht und der Klub ist für mich nach wie vor als Spieler der nächste Entwicklungsschritt.“

Und weiter: „Jetzt geht es für mich darum zu zeigen, dass ich dem gerecht werde, warum man mich damals aus der 3. Liga verpflichtet hat und entsprechend abzuliefern.“

