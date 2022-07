Hertha BSC: Ex-Ultra Kay Bernstein polarisiert als Neu-Präsident - Chance oder Konflikt?

Der 41-Jährige war früher Vorsänger in der Kurve im Olympiastadion und wurde damals auch mal mit einem Stadionverbot belegt. Bernstein hatte einst die Ultra-Formation Harlekins gegründet. Mittlerweile besitzt Bernstein in Berlin eine Kommunikations- und Event-Agentur.

Sascha Kempf ist eingefleischter Fan des 1. FC Kaiserslautern und war rund zehn Jahre als Capo bei den Spielen der Roten Teufel dabei. In der aktiven Szene war er von 1999 bis 2019.

Ex-Ultra: Hertha-Wahl „großartige Geschichte“

Gerät Bernstein jetzt nicht in einen Gewissens-Konflikt? „Da ich ihn persönlich nicht kenne, ist es schwer, mir hier ein Urteil zu bilden“, sagt Kempf. „Ich würde mal behaupten, dass sich mit dem nötigen Abstand von der Zeit in der aktiven Szene da kein Konflikt für ihn ergibt.

Neue Herausforderung für Bernstein

Ultra zu sein, sagt Kempf, bedeute „den Verein sowie die Gruppe im Prinzip rund um die Uhr in sein Leben zu integrieren“ - was erst einmal nicht nach den schlechtesten Erfahrungswerten klingt.

Dennoch werden die Ultras in der Gesellschaft oft negativ gesehen. Das hat vor allem einen Grund, findet Kempf. „Der Umgang mit den Medien ist immer noch das größte Thema, die vielen positiven Dinge werden leider weiterhin zu wenig ins Rampenlicht gerückt“, kritisiert er. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sascha Kempf (mit Mikrophon) in seiner Zeit als Ultra

Dies liege zum einen daran, „dass sich die Szene zu schlecht nach außen verkauft, beziehungsweise es nicht will, und zum anderen auch an der unterschiedlichen Berichterstattung der diversen Medien“.

Vorurteile gegen Ultras

Auf der anderen Seite steht ein oftmals großes Engagement für soziale Projekte, die Planung und Umsetzung von Choreografien - und meist sind die Ultras eben auch maßgeblich für die Stimmung in den Stadien verantwortlich. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Negative Erlebnisse gab es für Kempf als Ultra nicht. „Ganz im Gegenteil. Durch den Fußball durfte ich viele Menschen kennenlernen, die mich auch bis heute noch begleiten. Das entschädigt die in der jüngsten Vergangenheit erlebten sportlichen sowie vereinspolitischen Rückschläge“, erzählt der Ex-Ultra.

Was in jüngerer Vergangenheit auffällt: Die Ultras wollen in ihren Vereinen immer mehr Mitspracherecht und Entscheidungsgewalt. Eine gefährliche Entwicklung?