Mesut Özil: Transfer zu Erdogan-Klub Basaksehir perfekt

Mesut Özil hat einen neuen Verein gefunden, wird in der kommenden Saison für Basaksehir FK auflaufen. SPORT1 hatte zuvor bereits von der anstehenden Vertragsunterschrift berichtet .

Der Istanbuler Verein vermeldete das via Twitter am Mittwochnachmittag und garnierte seinen Post mit dem Song „Sprenge deine Fesseln“ von Tarkan plus einer Verlinkung zu Özil.