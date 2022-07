Leichtathletik-WM 2022: Der Zeitplan mit allen Disziplinen

Die 18. Leichtathletik-WM wird vom 15. bis 24. Juli 2022 in Eugene im Bundesstaat Oregon ausgetragen. Es werden die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA überhaupt. SPORT1 zeigt den kompletten Zeitplan in der Übersicht.

Zehn Tage lang kämpfen die besten Leichtathleten der Welt bei der Leichtathletik-WM 2022 in Eugene, Oregon um Gold, Silber und Bronze. Los geht es am Abend des 15. Juli 2022 mit Hammerwerfen der Männer. Mit einer Zeitverschiebung von 9 Stunden werden viele Wettkämpfe in Deutschland erst am späten Abend bzw. in der Nacht zu sehen sein.