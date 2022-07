Tour de France 2022: Berg-Drama um Pogacar! Vingegaard nun im Gelben Trikot

Zwar hatte er mit Rafal Majka seinen wichtigsten Helfer an der Seite, aber am Col du Granon konnte Pogacar keiner Attacke mehr folgen und kam mit einem Rückstand von 2:52 Minuten ins Ziel. Dadurch verlor er das Gelbe Trikot.

Pogacar im Gesamtklassement nur noch Dritter

Sein Team hatte seinen slowenischen Gegner mit zahlreichen Attacken auf der Etappe immer wieder Druck gesetzt, für die Pogacar am Ende Tribut zahlen musste. Mit gequälter Miene musste der Dominator der bisherigen Tour Fahrer um Fahrer an sich vorbeiziehen lassen und wurde am Ende nur Siebter. (Die Teamwertung der Tour de France)