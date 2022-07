Prime League Spieltag #13 - Die ersten Playoff-Teilnehmer stehen fest!

Bereits fünf Spieltage bevor die reguläre Saison des Summer Splits in der heimischen Strauss Prime League endet, steht bereits fest, dass PENTA 1860 keine Chancen mehr auf eine Teilnahme an der kommenden Endrunde haben wird. Die Spiel gegen Eintracht Spandau, welches EINS nach einer wilden Partie letzten Endes doch noch für sich entscheiden konnte, ließ das Team rund um Tom „ Rulfchen “ Ruckh zum inzwischen elften Mal in 13 Spielen in die Röhre guckend zurück.

Damit steht PENTA weiterhin mit einer Bilanz von 2 zu 11 am untersten Ende der Prime-League-Tabelle. Da im laufenden Split nur noch fünf Partien zu absolvieren sind und der momentan letzte für die Playoffs berechtigende Platz bereits mit MOUZ besetzt ist, die acht Siege haben, ist die Niederlage gegen Spandau gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem Rennen um einen Platz in der Endrunde.

Wo Leid ist, ist im Falle der besten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga allerdings auch Freud. Denn durch ihre Siege am letzten Spieltag sind BIG und die Unicorns of Love Sexy Edition schon jetzt für die Playoffs qualifiziert.

Prime League: BIG und UOL SE machen Playoffteilnahme klar

Die Berliner schlugen dabei SK Gaming Prime, die in Hamburg beheimateten Einhörner wiesen in der Top-Partie des Spieltags Schalke 04 in ihre Schranken. Damit führen beide Teams die Tabelle mit zehn Siegen bei nur drei Niederlagen an. Eintracht Spandau, die auch nahe an der erneuten Playoff-Teilnahme im erst zweiten Split der Vereinsgeschichte dran sind, stehen mit 9:4 dahinter.