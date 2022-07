Manchester City: Raheem Sterling mit emotionalen Abschiedsworten! "Ich gehe als Mann"

Der 27-Jährige verlässt in diesem Sommer Manchester City und schließt sich wahrscheinlich dem FC Chelsea an. Nach sieben Jahren bei den Skyblues ist dies ein großer Einschnitt im Leben des englischen Nationalspielers. (NEWS: City-Star im Anflug auf Chelsea)

„Was war das für ein Ritt“, beschrieb er seine Zeit bei den Citizens und dankte allen Menschen, die an dieser Reise beteiligt waren. Weder vergaß er den Trainerstab, der eine große Rolle in seiner Entwicklung als Fußballer gespielt habe, noch seine Teamkollegen, die mehr als nur Mitspieler gewesen seien. Dazu erinnerte er an all die Klubmitarbeiter hinter den Kulissen. Auch die Fans erwähnte er explizit, die den Verein unermüdlich unterstützen.