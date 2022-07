Kampfansage: Epic Games implementiert zusätzliches Anti-Cheat-System

Epic Games sagt zusammen mit Byfron den Cheatern in Fortnite den Kampf an. Dank der neuen Technologie „Hyperion“ haben es Betrüger nun deutlich schwerer.

Vor den anstehenden Fortnite Champion Series (FNCS) Halbfinals am 22. bis 24. Juli und den Finals am 13. und 14. August kommt das Upgrade nicht nur der Community zugute, sondern auch den Profis im Fortnite-eSports.

Fortnite: Epic Games geht weiter gegen Cheats vor

Egal ob automatische Zielhilfe oder Unsichtbarkeits-Cheats: Die Möglichkeiten in Fortnite durch regelwidrige Mittel zum Erfolg zu kommen sind weitläufig. Die Firma Byfron preist auf der eigenen Website ihre Software Namens Hyperion mit den Worten „State-of-the-art“ an – genau das also, was das Spiel benötigt.