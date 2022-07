Formel 1: Klartext von Daniel Ricciardo nach Abgangs-Gerüchte bei McLaren

„Ich bin bis zum Ende des nächsten Jahres an McLaren gebunden und werde den Sport nicht verlassen“, schrieb der Australier am Mittwoch in den Sozialen Medien. Ricciardos Vertrag läuft bis Ende 2023.

Formel 1: Ricciardo im Schatten von Norris

Für Spekulationen sorgte zudem, dass der US-Amerikaner Colton Herta (22) am Montag und Dienstag den Vorjahres-McLaren testen durfte. Herta fährt in der IndyCar-Serie, er wird aber regelmäßig mit einem Wechsel in die Formel 1 in Verbindung gebracht.