Overwatch: Das passierte auf dem europäischen Transfermarkt OW: Transfermarkt Europa

Zur neuen Contenders Saison kommen auch alte Organisation zurück ins Rampenlicht © Ex Oblivione via Twitter

Julian Spies

Am 13.07.2022 beginnt das Qualifikationsturnier zum Contenders Summer Series A-Sides Event. 50.000 USD Preisgeld warten auch die acht Teams, die sich durch die Single-Elimination-Bracket durchschlagen können. Welche Teams welche Spieler für diese Aufgabe verpflichtet haben, erfahrt ihr hier.

Neben den acht Teams aus der letzten Contenders Saison 2021 qualifizieren sich weitere vier Teams für das B-Sides Turnier. Für das A-Sides Turnier geht es jedoch um pure Spielstärke in der Vorrunde. Hier könnte es einige Überraschungen geben – denn selten gab es so viele starke Teams, die nach ganz oben drängen.

Das wahrscheinlich stärkste neue Roster hat Team Peps aus Frankreich. Mit Größen wie Brice „FDGoD“ Monsçavoir (San Francisco Shock 2021), Nikolai „Naga“ Dereli (Paris Eternal 2022) und Andreas „Logix“ Berghmans ist das Team definitiv gerüstet für das Turnier. Bereits in der ersten Runde trifft die neu zusammengestellte Mannschaft jedoch auf eine Wundertüte: „Mauz Sexy Money Club“, ein Team um den Österreicher Maximilian „Seicoe“ Otter, hatte sich in letzter Sekunde noch für das Turnier eingetragen. Mit Urgesteinen wie Stefan „Onigod“ Fiskerstrand und Eoghan „Smex“ O`Neill ist das Team zwar stark besetzt, jedoch bleibt hier abzuwarten, wie gut die Spieler mit so kurzer Vorbereitungszeit zusammenspielen und wie ernst sie tatsächlich auch an das Turnier herangehen.

Munich eSports mischt oben mit

Auch Munich eSports, die in der Open Division im Finale noch an Team Peps gescheitert waren, haben einige Veränderungen an ihrem Roster vorgenommen. Der Kern um das deutschsprachige Tank-Duo Jacob Leon „Choose“ Bronder und Oliver „TrqstMe“ Pöhler sowie Flex Support Mark „Lv1Crook“ Leveleki wird unter anderem mit Moritz „Cookie084″ Schmidt und Tianran „Bya“ Hao verstärkt. Während die Runden eins und zwei keine große Herausforderung darstellen sollten, Münchner in der entscheiden Runde um den Einzug in die Top8 auf die Raspberry Racers. Die 2020 gegründeten Himbeeren bringt mit Gustav „Gustav“ Grapenståhl zwar einen erfahrenen Support-Spieler mit sich, hat aber auch zum Saisonbeginn gleich drei neue Spieler ohne Contenders-Erfahrung verpflichtet.

Falcons Esport rebrandet zu The Ultimates und Ex Oblivione ist zurück

Mit einer Siegesrate von 93,75% und nur einer Niederlage in vier Contenders Turnieren war Falcons Esport das Top-Team im letzten Jahr. Jetzt, nachdem die Falcons keine Vertragsverlängerung erzielen konnten, hat das Roster um den Schweden Lukas „LullSiSH“ Wiklund und den deutschen Alexander „Alex2704″ Domgörgen mit der Organisation The Ultimates eine neue Heimat gefunden. Nach den Abgängen von Seicoe und Yazan „YZNSA“ Alsubhi hat das Team mit William „WMaimone“ Maimone und Paavo „Sauna“ Ulmanen gleich doppelt in der Schadensklasse aufgerüstet.

Ebenfalls zurück im Rampenlicht ist Ex Oblivione. Auf Twitter kündigte das Team nach der Pause ab dem Sommer letzten Jahres nun eine Rückkehr an. Bekannt ist das Roster zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht. Einige Namen sind jedoch schon durchgesickert. Aller Voraussicht nach sollen der Schweizer Esteban „Helv“ Fernandez (British Hurricane 2021) und der Araber Alhumaidi „KSAA“ Alruwaili (Falcons Esport 2021) wohl die Tank-Line des Teams stellen. Auch die Dänen Kristian „Kellex“ Keller und Tomas „Doge“ Kongsøre sollen wohl Teil des wiederkehrenden Teams sein. Sollte das Roster tatsächlich mit derartigen Talenten gespickt sein, könnte Ex Oblivione den Ultimates ernsthaft Konkurrenz um die Vorherrschaft in Europa machen.

