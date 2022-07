Konrad Laimer zum FC Bayern? Daran hakt der Transfer des Leipzig-Stars

Nagelsmanns Wunschspieler: Darum will er diese Pressingmaschine

Julian Nagelsmann will Konrad Laimer, Konrad Laimer will zu Julian Nagelsmann - doch der Transfer des Mittelfeldspielers zum FC Bayern ist im Standby-Modus. SPORT1 erklärt, woran es hakt.

Auch wenn der Transfer von Matthijs de Ligt höchste Priorität genießt: Die Bosse des FC Bayern gedenken den Kader von Julian Nagelsmann noch an anderen Stellen zu verstärken.

Das ist vor allem der Wunsch von Trainer Nagelsmann, der noch eine „Pressingmaschine“ für sein Mittelfeld will und seinen alten Leipziger Schützling klar favorisiert .

FC Bayern: Daran hakt der Laimer-Transfer

Die Bayern haben den Leipzigern nach SPORT1 -Informationen noch immer kein offizielles Angebot für den 25-Jährigen unterbreitet, befinden sich stattdessen weiter in Lauerstellung. Aus zwei Gründen:

RB Leipzig hofft auf Laimer-Verbleib

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelfeldspieler „in der kommenden Saison bei uns bleibt“, sei „deutlich höher“, als „dass er irgendwo anders spielt“ , sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dazu passend in der Sport Bild .

Das würde gleichzeitig bedeuten, dass der österreichische Nationalspieler 2023 ablösefrei wechseln könnte. Ein Szenario, das den Münchnern wiederum in die Karten spielen würde - wenngleich Nagelsmann den Spieler lieber sofort in seinem Team hätte.

Verlässt Sabitzer den FC Bayern noch?

Nach SPORT1-Informationen wären die Bayern-Bosse bei einem Angebot von rund 15 Millionen Euro auch gesprächsbereit, doch der 28-Jährige will nach wie vor bleiben und zeigen, dass mehr in ihm steckt, als er in seiner verkorksten Premierensaison zustande brachte.