Tour de France 2022: 11. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In den Alpen steht die zweite Bergankunft der 109. Tour de France auf dem Programm - und die hat es in sich.

36 Jahre nach dem ersten und bisher letzten Besuch der Frankreich-Rundfahrt am Col du Granon Serre Chevalier darf Tadej Pogacar gegen seine ärgsten Widersacher keine Schwächen zeigen. Es ist eine Schlüssel-Etappe dieser Tour. Der Slowene verteidigte am Dienstag das Gelbe Trikot nur hauchdünn vor Lennard Kämna . Größter Widersacher im Kampf um den Sieg dürfte aber Jonas Vingegaard sein

Beim ersten großen Finale am Col du Granon im Jahr 1986 verlor Bernard Hinault, einer von vier Fahrern, die fünfmal die Tour gewonnen haben, das Gelbe Trikot an Greg LeMond. Der US-Amerikaner gewann am Ende als erster Nichteuropäer das Maillot jaune.