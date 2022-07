Valorant: Die Legende kehrt zurück! Shroud unterschreibt bei Sentinels

Wer ist Shooter-Legende Shroud?

Der polnisch-kanadische Streamer machte sich einen Namen als „Human-Aim-Bot“ und war zwischen 2014 und 2017 das Aushängeschild für Cloud9 in Counter-Strike. Wenngleich große eSport-Titel mit dem damaligen Team ausblieben, wurde schnell klar, dass er enorme Fähigkeiten an der Maus besitzt.

Danach entschied er sich dazu, seinen eigenen Weg zu gehen, bewies sowohl in PUBG, Warzone, Apex Legends als auch Valorant, dass er in jedem Shooter-Genre ein herausragender Spieler ist.

Die Sentinels gehen damit ihren Weg als „Personality-Team“ weiter. Durch Mitglieder wie shorud und TenZ sind sie, was ihre Reichweite angeht, unter der absoluten Top-Riege an globalen Organisationen angekommen. In der VCT Challengers Stage 2 war dieses Jahr aber schon vor den Playoffs Schluss. Daher darf gespannt darauf geblickt werden, was der inzwischen 28-jährige shroud an Qualität für die Sentinels mitbringen kann.