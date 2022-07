109. Tour de France: Vorschau auf die 12. Etappe

Nach dem ersten schweren Ritt der Tour de France durchs Hochgebirge am Mittwoch geht es am Donnerstag nicht minder spektakulär weiter.

Nach dem ersten schweren Ritt der Tour de France durchs Hochgebirge am Mittwoch geht es am Donnerstag auf dem zwölften Teilstück der Rundfahrt nicht minder spektakulär weiter. Auf der Königsetappe der diesjährigen Tour steht der legendäre Schlussanstieg nach Alpe d'Huez auf dem Programm. Bevor es die 21 berühmtesten Kehren des Radsports hinaufgeht, müssen die Fahrer bei insgesamt rund 4750 Höhenmetern weitere Alpenpässe überwinden.

Im Anschluss an den Start in Briancon erreicht das Peloton nach gerade einmal 33 km den Gipfel des Col du Galibier. Das Dach der diesjährigen Tour in 2642 m Höhe wird nach Mittwoch bereits zum zweiten Mal befahren. Danach geht es eine lange Abfahrt hinunter, ehe mit dem 29 km langen Anstieg auf den Col de la Croix Fer der nächste "2000er" zu überwinden ist.