FC Schalke 04: Victor Pálsson vor Abschied? Wayne Rooney heiß auf Aufstiegsheld

Nach Ko Itakura, Martin Fraisl und Darko Churlinov könnte auch Victor Pálsson den FC Schalke 04 noch in diesem Sommer verlassen.

Seitdem England-Ikone Wayne Rooney den Verein aus der US-amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. als Trainer übernommen hat, hat die Personalie noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Der frühere Manchester-United-Star fährt voll auf Pálsson ab, mit seiner Kämpfer-Mentalität soll der Schalker in Rooneys Augen genau der richtige Akteur für Uniteds Wackel-Defensive (verlor zuletzt 0:7 gegen Philadelphia) sein.

Schwere Entscheidung für Victor Pálsson

Washington lockt mit einem langfristigen Vertrag. Pálsson, dessen Familie in Kanada lebt, spielte bereits vor zehn Jahren für die New York Red Bulls in der MLS.