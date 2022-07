Maria tritt nicht zum Erstrundenmatch in Lausanne an

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat ihren ersten Auftritt auf der WTA-Tour nach ihrem Coup im All England Club abgesagt. Die 34-Jährige trat am Mittwoch beim Sandplatzturnier in Lausanne aus zunächst unbekannten Gründen nicht zu ihrem Erstrundenmatch an. Ihre Gegnerin, die Französin Leolia Jeanjean, steht damit kampflos im Achtelfinale gegen ihre Landsfrau Caroline Garcia.