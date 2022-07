Formel 1: "Jeder hier hat Druck" - Mick Schumacher über wichtigste Lektion! Kuriose Ähnlichkeit zu Papa Michael

Fest steht: Der Knoten ist geplatzt beim Sohn von Michael Schumacher. Zwei Punkte-Platzierungen in Folge untermauern die positive Tendenz. „Das Auto war mega“, sagt Schumi junior in einer kleinen Interviewrunde nach dem Rennen u.a. zu SPORT1, „es war großartig, jedem zeigen zu können, was in uns steckt, und ich hoffe, da kommt noch mehr.“