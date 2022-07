Torjäger Matt Puempel läuft auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf.

Torjäger Matt Puempel läuft auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf. Der 29-jährige Kanadier verlängerte am Mittwoch seinen Vertrag bei den Fuggerstädtern, für die er in der abgelaufenen Saison 22 Tore und 15 Assists erzielt hatte.