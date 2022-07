"EM-Zauber" wirkt: DFB-Frauen feiern Viertelfinaleinzug

Mit taktischer Disziplin und großem Einsatz hatte das DFB-Team den so hoch gehandelten Konkurrenten entzaubert und seine eigenen Titelansprüche untermauert. "Das war eine Wahnsinns-Defensivleistung", lobte die als Spielerin des Spiels ausgezeichnete Innenverteidigerin Marina Hegering.

Der Gruppensieg steht schon fest, dem starken Gastgeber England geht der achtmalige Europameister vorerst aus dem Weg. Das ändere aber nichts an der Motivation für das Finnland-Spiel zum Vorrundenabschluss am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN), versicherte Popp: „Wir sind hier hingefahren, um jedes Spiel zu gewinnen.“ Und das am liebsten „wieder zu Null“, wie Giulia Gwinn betonte.