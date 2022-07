Seifert will mit S Nation Media auch internationale Rechte

Seifert verspricht "eine komplett neue Sichtweise auf die Ligen" und Nachfrage für das jeweilige Produkt nicht nur am Wochenende. So könnten die Sportarten in Deutschland "weiter wachsen". Aus den Klubs sollten hierfür nach dem Vorbild Fußball "kleine Medienunternehmen" werden. Neu sei auch, dass es neben Bezahl-Spielen "eine begleitende Free-Strategie" geben werde, sagte Seifert, der die Reichweiten "auf ein bisher nicht dagewesenes Niveau führen" will.