FC Bayern München: So lief der Lewandowski-Tag - und wie es jetzt weitergeht

So lief die Bayern-Rückkehr von Lewandowski

Robert Lewandowski ist zurück beim FC Bayern, lange bleiben will er aber nicht. Bekommt er noch diese Wochen seinen Willen?

Robert Lewandowski ist wieder da - und will weiter weg.

Am Dienstag stiegt der Pole wie vereinbart in die Vorbereitung beim FC Bayern ein, absolvierte einen Gesundheitscheck und die Leistungsdiagnostik. Auf einen Streik verzichtete der abwanderungswillige, aber professionelle Profi.

Nach SPORT1 -Informationen wird er am Mittwoch um 10 Uhr auch erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Am Dienstag war er gleich mit drei verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Am Krankenhaus Barmherzige Brüder fuhr er mit einem grünen Bugatti vor, zur Säbener Straße machte er sich mit einem schwarzen Audi auf, um später mit einem roten Audi wieder davonzubrausen. (NEWS: Lewandowski erscheint bei Bayern)

Todesdrohungen gegen Robert Lewandowski und Familie

Lewandowski wurde in letzter Zeit derart angefeindet und sogar mit dem Tode bedroht, dass er sich entschieden, vorerst ohne seine Familie nach München zurückzukehren. (NEWS: Todesdrohungen gegen Lewandowski)

Lewandowski will nicht mit Bayern in die USA

Und auch der 33-Jährige selbst will der bayerischen Landeshauptstadt eigentlich so schnell wie möglich wieder den Rücken kehren.

Nach SPORT1-Informationen will der FC Barcelona in Sachen Ablöse noch einmal nachbessern. Das vierte Angebot dürfte sich einem Fixbetrag von 50 Millionen Euro annähern. Bis Dienstagabend war allerdings noch keine neue Barca-Offerte in München eingegangen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)