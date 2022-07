Luka Jovic schnürt Viererpack bei Fiorentina-Debüt - und trifft öfter als in zweieinhalb Jahren bei Real

Luka Jovic schnürt bei seinem Fiorentina-Debüt einen Viererpack. Der frühere Real-Stürmer schießt damit in einem Spiel mehr als in seiner ganzen Real-Zeit.

Gleich im ersten Spiel mit seinem neuen Verein, dem AC Florenz, gelang dem früheren Frankfurter ein Viererpack. Beim 7:0 der Fiorentina gegen den unterklassigen Klub Real Vicenza traf Jovic vom Elfmeterpunkt (56.), aus kurzer Distanz (68.), per Kopfball (79.) und nach einer schönen Hereingabe (84. Minute).

Funfact: Damit traf Jovic in einem Spiel häufiger als in zweieinhalb Jahren mit Real Madrid. Dort kam der Mittelstürmer auf kümmerliche drei Pflichtspiel-Treffer, wobei er in seinen insgesamt 36 La-Liga-Einsätzen meist nur wenige Minuten aufs Feld durfte.