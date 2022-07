BVB: Der beispiellose Absturz des Nico Schulz bei Borussia Dortmund

BVB hofft auf einen Abgang von Nico Schulz

Auch BVB-Coach Edin Terzic machte öffentlich klar, dass Schulz keine Zukunft mehr in Dortmund habe. Nach dem Ende der Trainingseinheit am Montag betonte er, dass mit allen Spielern „offen und ehrlich über ihre Situation und Perspektive“ gesprochen werde. „Auch Nico kennt seine Situation.“

Karrierehoch im Sommer 2019

In der Nationalmannschaft hatte er im September 2018 ebenfalls sein Debüt gefeiert und galt als kommender Außenverteidiger in der DFB-Elf. Zwölf Spiele mit dem Bundesadler auf der Brust bestritt er bis zu seinem Wechsel nach Dortmund - danach kam kein einziges mehr dazu.

Verletzungspech beschleunigt Absturz von Nico Schulz

In Dortmund kam er nie richtig in Tritt. Vier der ersten sieben Ligaspiele für den BVB verpasste er wegen einer Fußverletzung. Danach kam er über die Rolle eines Ergänzungsspielers nicht hinaus. In der Rückrunde musste er erneut für fünf Spiele wegen einer Muskelverletzung pausieren, was die Premierensaison für Schwarz-Gelb endgültig zum Flop werden ließ.