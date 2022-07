Fake-Cricket-Tunier in Indien überlistet russischer Wetter

Der indische Volkssport Cricket hat eine ganze Reihe an russischen Zockern auf das Glatteis geführt. Kriminelle organisierten ein komplett gefälschtes „Indian Premier League“-Turnier, bei dem Arbeitslose und Bauern in die Rolle der Spieler schlüpften und die Schiedsrichter über Walkie-Talkies mit den Ausrichtern in Verbindung standen sowie Anweisungen erhielten.