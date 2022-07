Frauen-EM: Superstar erlöst Dänemark! Pernille Harder trifft zum Sieg gegen Finnland

Die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder hat Vize-Europameister Dänemark den ersten Erfolg bei der Fußball-EM in England beschert.

Die 29-Jährige erzielte beim 1:0 (0:0)-Arbeitssieg über Außenseiter Finnland in Milton Keynes das erlösende Siegtor (72.). Nach einem Zusammenprall mit einer Gegenspielerin musste sie kurz vor Spielende (86.) aber wegen einer Kopfverletzung vom Platz. DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)

Dänemark hat nun trotz der 0:4-Auftaktniederlage gegen Deutschland vor dem abschließenden Spiel in Gruppe B gegen Spanien am Samstag (21.00 Uhr) noch alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.