Mo Farah: Falsche Identität & zweifelhafte Aussagen - britischer Superstar beichtet Lebenslüge

Der viermalige Olympiasieger Mo Farah hat mit einer Lebenslüge aufgeräumt und eine Karriere unter falscher Identität zugegeben. Nach Angaben des britischen Läufer-Idols lautet sein ursprünglicher Name Hussein Abdi Kahin, das erklärte er in einer BBC -Dokumentation.

Farah: Gefeierter Held in England

Farah arbeitet als Haushaltshilfe

Eine unbekannte Frau habe ihn kurzerhand in Mohamed „umgetauft“ und ihm gefälschte Dokumente übergeben. In der Folge sei sie als Begleitung mit nach London gekommen.

Die Frau zerriss in der Wohnung den Zettel mit den Kontaktdaten zur Mutter: „Sie stand vor mir, zerriss ihn und warf ihn in den Papierkorb. In dem Moment wusste ich, dass ich in der Klemme sitze.“