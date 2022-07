Wagner erneut im All-Star-Team der MLS

Abwehrspieler Kai Wagner ist zum zweiten Mal in Folge in das All-Star-Team der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gewählt worden.

Abwehrspieler Kai Wagner ist zum zweiten Mal in Folge in das All-Star-Team der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gewählt worden. Der 25-Jährige von Philadelphia Union gehört zu den 26 Akteuren, die am 10. August in St. Paul, Minnesota auf die besten Profis der mexikanischen Liga treffen.