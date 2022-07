Was ist los mit Antoine Griezmann? Atlético-Star seit Monaten außer Form

Was ist eigentlich mit Antoine Griezmann los?

Seit etlichen Monaten liefert der französische Nationalstürmer kaum noch, sowohl mit der Équipe Tricolore als auch bei Atlético Madrid. Seit letztes Pflichtspieltor erzielte er vor über einem halben Jahr, am 6. Januar beim Drittligisten Rayo Majadahonda in der Copa del Rey.

Griezmann-Krise: Lizarazu ratlos

Der ehemalige Bayern-Spieler ergänzt: „Beim FC Barcelona konnte ich ja die Probleme die er dort hatte, nachvollziehen, weil dort die Spielweise eine Besondere ist. Ich verstehe aber nicht, dass er auch in Madrid nicht Fuß fasst und ohne Selbstvertrauen spielt. Atlético ist sein Klub, dazu ein Trainer, der ihn seit so vielen Jahren kennt und schätzt. Zudem hat er schon seit einer gefühlten Ewigkeit keine gute Leistung mehr mit Frankreich gezeigt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

„Ich denke, dass Benzemas Rückkehr für Griezmann keine gute Sache war“, fügt „Liza“ hinzu. „Mit seinem Talent und seinen technischen Fähigkeiten hat Karim Antoine viel Platz weggenommen. Dadurch hat Antoine an Einfluss deutlich eingebüßt. Heute heißen die Stars eher Karim Benzema und Kylian Mbappé.“

Auch Didier Deschamps tut sich schwer, Gründe für Griezmanns Absturz zu finden. „Ich denke, dass er sowohl körperlich als auch mental nicht gut drauf ist“, teilte der Nationalcoach in Le Parisien mit. „Er war 2021/22 längere Zeit außer Gefecht, was in seiner Karriere bisher nicht oft vorkam, aber ich weiß, dass er nie aufgeben wird. Er kann uns noch sehr helfen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)