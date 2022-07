Tennis: Zverev hofft weiter auf US-Open-Start

Alexander Zverev arbeitet weiter an seinem Comeback. Der Hamburger will bei den US Open dabei sein. Und er hat noch ein weiteres großes Ziel.

Zverev hofft auf Davis Cup?

Die US Open beginnen am 29. August, der Davis Cup folgt Mitte September. "Ich war in Brasilien dabei und deshalb wäre es bitter für mich, in Brasilien mit Deutschland gewonnen zu haben und dann aber in Hamburg nicht dabei zu sein, in meiner Heimatstadt", sagte Zverev.