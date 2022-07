Tennis-Welt droht Wettskandal! Topspieler sollen Spiele verschoben haben

In der Tennis-Welt droht mal wieder Ärger. Ein möglicher Wettskandal sorgt für negative Schlagzeilen. Im Fokus stehen Spieler und Trainer aus Osteuropa.

Nachdem der Weltverband ITF bereits wegen möglicher angekündigter Doping-Tests in der Kritik steht , droht nun ein weiteres Thema den Verband zu erschüttern.

So berichtet das ZDF, dass es im Tennis zahlreiche Spielmanipulationen gibt. Dabei stehen vor allem zwei Top-50-Spieler im Fokus. So sollen der Georgier Nikoloz Basilashvili, Nummer 26 der Weltrangliste, und der Russe Aslan Karatsev, Platz 42 in der Welt, Spiele bewusst verschoben haben.