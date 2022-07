Mesut Özil zurück in die Bundesliga? - Gedankenexperiment - Leser mit klarer Meinung

Bei einem Wechsel wäre Basaksehir Özils sechster professioneller Verein. Der Weltmeister von 2014 kann in seiner Karriere auf Stationen bei namhaften Klubs zurückblicken. So war der Deutsche neben Arsenal auch bei Real Madrid unter Vertrag und lieferte für Cristiano Ronaldo zahlreiche Vorlagen.

Bundesliga als Sprungbrett

Die ersten Schritte im Profibereich machte der gebürtige Gelsenkirchener jedoch in der Bundesliga beim jetzigen Aufsteiger Schalke 04, eher der Transfer an die Weser zu Werder Bremen folgte und es von dort aus zu den Königlichen ging.

Die Meinung der SPORT1-User hätte deutlicher wohl kaum ausfallen können. Eine klare Mehrheit sieht die Zukunft von Özil nicht in der Bundesliga. Das liege zum einen an den nicht mehr ausreichenden sportlichen Leistungen, aber auch und vor allem an den Geschehnissen in der Vergangenheit.