GOALS: Irre Geschichte! Warum EA Sports an der GOALS-Gründung Schuld hat

Der Traum vom perfekten Fußballspiel soll mit GOALS wahr werden © GOALS

Marc Engelbrecht

GOALS gilt als eine der neuen Fußball-Simulationen, die EA Sports in Zukunft Konkurrenz machen könnten. Doch ohne die eigenen Fehler wäre es vermutlich nie soweit gekommen.

Jeder FIFA-Zocker kennt diese Situation. Du machst eigentlich ein gutes Spiel und erarbeitest dir Torchancen am Fließband, scheiterst allerdings wiederholt am KI gesteuerten Keeper, dem Aluminium oder letztlich an dir selbst. Von Effektivität und Kaltschnäuzigkeit fehle jede Spur und die Wut kocht bereits in dir hoch - genauso wie die Angst. Denn jeder Spieler weiß, wer sie vorne nicht macht, wird in der Regel dafür bestraft.

Während du an der eigenen Chancenverwertung verzweifelst, erduselt sich dein Gegner auf kuriose Weise den Siegtreffer. Ein Blick auf die Statistiken nach der Partie verstärkt dein Kopfschütteln nur noch mehr. Und da es einfach ist, die DMs des Kontrahenten als Ventil des eigenen Frustabbaus zu missbrauchen, fällt schonmal die ein oder andere negative Aussage bezüglich der Berufsausübung der Mutter des Gegenübers. Selten mit Folgen. Doch aus einem Rage kann auch Großes entstehen.

GOALS: Die verrückte Story hinter der Fußball-Simulation

Der Ursprung der Fußball-Simulation könnte ironischer kaum sein. In einem Twitter-Post haben die beiden Gründer ihren Antrieb offengelegt. Andreas Thorstensson (CEO) teilte die irre Anekdote wie er und Hampus Ericstam (Chief Executive Officer) sich nach einem kleinen FIFA-Rage zusammengerafft und in letzter Konsequenz die Idee zur Entwicklung eines eigenen Spiels entwickelt haben. EA Sports ist also sozusagen mitverantwortlich für die Entstehung von GOALS!

In FIFA 16 begegneten sich die zwei in einer FUT-Online-Partie, die Ericstam mit 2:1 gegen Thorstensson gewinnen konnte, obwohl dieser deutlich mehr Schüsse abgegeben hatte. Dazu kommt die Tatsache, dass ein einziger Torversuch ausgereicht hat, um zwei Tore zu erzielen. Der Stoff aus dem Hassnachrichten gemacht sind.