Sorgen um verschwundenen Ex-Chelsea-Profi: Charly Musonda wieder aufgetaucht!

Vor einigen Tagen ging Zulte Waregem mit einer kuriosen und auch beunruhigenden Meldung an die Öffentlichkeit. Musonda, der laut Vereinsangaben eigentlich einen Vertrag bei dem belgischen Erstligisten unterschreiben sollte, sei seit mehreren Wochen verschwunden. (NEWS: Ex-Chelsea-Profi spurlos verschwunden)

Nun meldete sich der 25-Jährige in der spanischen Marca zu Wort. „Mir geht es gut“, zerstreute er zunächst jegliche Sorge um sein Befinden.

Chalry Musonda überrascht mit Aussagen

Danach überraschte er jedoch mit einer kryptischen Aussage. „Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass die Leute viel reden, ohne die Wahrheit zu kennen, aber das ist nicht mein Problem“, erklärte er, ließ jedoch offen, ob diese Aussage an seinen möglichen neuen Arbeitgeber gerichtet war oder jemand anderes.

Allerdings meldete er sich mittlerweile auch per Instagram zu Wort und erteilte einem Engagement in Waregem eine Absage: „Wie ich bereits vor ein paar Wochen erklärt habe, habe ich nie einen Vertrag unterschrieben oder ein Probetraining absolviert, dafür war meine Liebe zu meinem alten Verein Anderlecht zu groß.“

Daher sei er zuversichtlich, dass er schon bald wieder auf dem Platz stehe und das tun könne, was er liebe. „Nach und nach werde ich mich wieder an die Spitze heranarbeiten“, sagte er und schob hinterher: „Vielleicht wird es in Spanien sein.“