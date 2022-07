Protest auf der Straße: Tour-Etappe unterbrochen

Die zehnte Etappe der Tour de France ist unterbrochen worden. Rund 37 km vor dem Ziel in Megeve wurde wegen eines Protests auf der Straße das Rennen neutralisiert. Mehrere Personen blockierten die Straße und zündeten unter anderem bengalische Feuer.

Alle Fahrer wurden von der Rennleitung zum Anhalten gebracht. Die Etappe soll in Kürze mit den zuvor bestehenden zeitlichen Abständen fortgesetzt werden. Der deutsche Lennard Kämna befand sich vor der Unterbrechung in aussichtsreicher Position in einer Spitzengruppe.