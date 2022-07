United Volleys treten nicht mehr in der Bundesliga an

Die United Volleys Frankfurt werden in der kommenden Saison aus finanziellen Gründen nicht in der Volleyball Bundesliga (VBL) antreten.

Die United Volleys Frankfurt werden in der kommenden Saison aus finanziellen Gründen nicht in der Volleyball Bundesliga (VBL) antreten. Das gaben der Verein sowie die Liga am Dienstag bekannt. Laut VBL haben die Frankfurter keine Lizenz erhalten, Grund hierfür sei der „fehlende Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“.