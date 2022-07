Tennis: Vorbild Freud - McEnroe mit kreativem Vorschlag für Kyrgios

„Er braucht Sigmund Freud, der aus dem Grab aufsteigt und irgendwie einen Weg findet, diesen Kerl noch ein paar Jahre am Leben zu erhalten, denn wir könnten ihn gebrauchen“, sagte McEnroe der BBC .

Kyrgios brauche einen Rat vom Vater der Psychoanalyse, um die "Dämonen" in seinem Spiel zu beseitigen. Denn auf dem Platz gehöre der 27-Jährige zu den besten Spielern. "Der Typ ist ein Genie, so wie er spielt", erklärte McEnroe. Er sei "unglaublich talentiert, sehr intelligent ... ein verdammt guter Spieler, wenn er will".