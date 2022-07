Anzeige

OWL-Playoffs in Hawaii! - London-Spitfire-Star Hadi im Interview über Chancen, Favoriten und seinen Playstyle OWL: London Spitfire auf Höhenflug

Hadi "Hadi" Bleinagel, der Tank von London Spitfire, steht Rede und Antwort zum Erfolg seines Teams! © Overwatch League via Twitter

Julian Spies

Im Kickoff Clash verpasst das Team von Cloud9 den Einzug in die Playoffs um nur zwei Kartenpunkte. Jetzt, im Qualifier für das 1.000.000 USD Preisgeld schwere Midseason Madness Turnier, hat sich das Team um den deutschen Tank Spieler Hadi „Hadi“ Bleinagel mit einem beeindruckenden Ergebnis von 5-1 ein Ticket für die Offlineplayoffs in Hawaii gesichert.

Im letzten Jahr noch konnte das Team von London Spitfire, dass unter der Organisation von Cloud9 spielt, gerade einmal eine von 16 Partien gewinnen. Mit vielen frischen Talenten wie Oliver „Admiral“ Vahar (EU Contenders, British Hurricane), Jamie „Backbone“ O‘Neill (NA Contenders, Altiora) und William „SparkR“ Andersson (EU Contenders, British Hurricane, 2-way Contract) holt das Team zum Saisonbeginn einige junge Spieler aus dem Path2Pro System. Seitdem geht es bergauf.

Schon im seit letztem Jahr dabei ist der 21-jährige Hadi „Hadi“ Bleinagel aus Deutschland. SPORT1 hat sich mit dem Tankspieler über das Erfolgsgeheimnis des Teams unterhalten:

SPORT1: Hallo Hadi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.

Hadi: Immer gerne doch!

SPORT1: London Spitfire ist im aktuellen Qualifikationslauf für das globale Midseason Madness Turnier auf Hawaii richtig erfolgreich. Was ist in deinen Augen der Grund für euren Erfolg und warum lief es im Kickoff Clash nicht so gut?

Hadi: Ich denke, der Grund für unser Erfolg ist, dass wir sehr gut als Team spielen, immer unser Bestes geben, eine sehr gute Work-Ethic und sehr schlaue Coaches haben, vor allem ChrisTFer ist 100% Coach of the Year und ein hard worker. Meiner Meinung nach lief es ziemlich gut im Kickoff Clash, wir hätten uns fast qualifiziert und die einzigen Spiele, die wir verloren haben, waren gegen Shock, Glads und Houston, die meiner Meinung alle in den Top5 sind und zusätzlich mussten wir uns erstmal einspielen, da wir viele Rookies haben.

SPORT1: Vor allem die deutsche Community ist absolut begeistert von deinem Reinhardt. Wie hast du dich auf die Saison vorbereitet, hast du ein spezielles Training dafür und was ist der Schlüssel zu einem so guten Spiel?

Hadi: Ich habe nicht unbedingt ein spezielles Training, ich gehe nur für viele unorthodoxe Plays, weil es Fun ist. Careless spielen ist sehr wichtig mit dem neuen Reinhardt. Allgemein denke ich, dass der neue Reinhardt in OW2 einfach sehr zu meinem Playstyle passt.

SPORT1: Bereits vor der letzten Qualifikationswoche habt ihr euer Ticket für die Playoffs schon gesichert. Welche Teams sind in deinen Augen die härtesten Konkurrenten und was ist eure Strategie?

Hadi: Wie schon vorher gesagt denke ich, dass die stärksten Teams, Shock, Glads und Houston sind, ich bin sehr gespannt, wie die APAC Teams gegen unseren Playstyle spielen werden, aber ich bin sehr confident und mache mir nicht wirklich Sorgen darüber. Unsere Strategie wird einfach die gleiche wie immer sein: gutes Teamplay.

SPORT1: Hadi, vielen Dank und viel Erfolg auf Hawaii!

Auch Ysabel „Noukky“ Müller, Teammanagerin von London Spitfire freut sich über den Erfolg ihres Teams: „Ich bin super stolz auf das Team. Die letzten zwei Saisons haben wir versucht, die Identität des Teams etwas besser zu definieren und vor allem auf EU und NA Spieler zu schauen. Das hat dieses Jahr viel besser geklappt als letztes Mal, was zum größten Teil unserem Coaching-Team zu verdanken ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich Chris rekrutieren konnte. Unsere Vorstellungen von Teamatmosphäre und die Erwartungen an das Team sind sehr stimmig, was uns zu einem guten Staff macht. Zusammen mit allen Spielern ziehen wir am gleichen Strang.“

Overwatch League Playoffs: London Spitfire trifft auf Atlanta Reign

In den Playoffs auf Hawaii trifft London in der ersten Runde auf Atlanta Reign. Das Team um den Engländer Kai „Kai“ Collins konnte bereits im Kickoff Clash ordentlich Eindruck schinden. Platz drei stand am Ende nach der Niederlage gegen Dallas Fuel. Auch in Runde zwei der Upper Bracket wird es nicht einfach für London. Bei einem positiven Ergebnis gegen Atlanta trifft das Team dann nämlich auf Dallas, die aufgrund ihres dritten Platzes in der Gesamttabelle bereits eine Runde weiter sind. Am vergangenen Wochenende konnte man Dallas nur Watchpoint: Gibraltar mit 3:2 abnehmen, die Serie verloren Hadi und Co. am Ende mit 1-3.

eSports Spitzenklasse unter Palmen

Insgesamt zwölf Teams haben sich für die Playoffs auf Hawaii qualifiziert. Los geht es ab dem 19. Juli, das Finale ist am 24. Juli. eSports1 überträgt den deutschen Broadcast des Turniers beginnend mit der Lower Bracket Runde Eins ab dem 21. Juli.