Malbuch für Biles: Stewardess hält Turnstar für ein Kind

Vom Präsidenten eine Medaille, von der Stewardess ein Malbuch: Turnstar Simone Biles hat eine skurrile Überraschung erlebt. Eine Flugbegleiterin überreichte der viermaligen Olympiasiegerin beim Einstieg in die Maschine in Washington D.C. ein Malbuch für Kinder. „Ich sagte: Nein, danke, ich bin 25 Jahre alt“, schrieb die 1,42 m große Biles bei Instagram.

Nur wenige Stunden zuvor war sie am Donnerstagabend als jüngste Person in der Geschichte von US-Präsident Joe Biden persönlich im Weißen Haus mit der Freiheitsmedaille geehrt worden. Die erfolgreichste WM-Teilnehmerin der Geschichte nahm den Vorfall im Flugzeug mit Humor: Zusammen mit dem Spruch postete Biles in ihrer Instagram-Story ein Selfie, auf dem sie ungläubig in die Kamera schaut.