WWE: Dwayne "The Rock" Johnsons Tochter Simone feiert als "Final Girl" Ava Raine ihr Debüt

Ava Raine alias Simone Johnson feierte am Wochenende ihr Debüt vor den WWE-Fans © Imago

Ava Raine alias Simone Johnson - die Tochter von Dwayne „The Rock“ Johnson hat ihren ersten WWE-Auftritt absolviert. Schon jetzt ist das Interesse an ihr riesig.

Ihr Vater war eine Wrestling-Ikone und ist mittlerweile der womöglich berühmteste Schauspieler der Welt - nun vollzieht sie die ersten Schritte in seinen Fußstapfen.

Als „The Final Girl“ Ava Raine, wie die 20-Jährige nun genannt wird, trat sie am Wochenende erstmals bei den Shows des Aufbaukaders NXT in Florida auf und wandte sich mit Promo-Ansprachen an die Fans. Ihr TV-Debüt für das aktuell von dem Sex- und Schweigegeldskandal um den langjährigen Boss Vince McMahon erschütterte Showkampf-Imperium dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. (Dwayne „The Rock“ Johnson: Wie der Megastar bei WWE als Flop begann)