Turnen: Simone Biles bekommt Malbuch im Flugzeug angeboten

Dem Turn-Superstar ist etwas sehr kurioses passiert. Nachdem sie in Washington von US-Präsident Joe Biden mit der Freiheitsmedaille eine ganz besondere Auszeichnung erhalten hatte , machte sie sich wieder auf den Weg in die texanische Heimat.

Eine Kollegin versuchte den Fauxpas in der Folge auszubügeln und bot der viermaligen Olympiasiegerin einen Mimosa (Cocktail aus Schaumwein, Anm.d.Red.) an - aber nicht, ohne ihr Alter nochmal genau zu überprüfen. „Sie hat mir einen Mimosa gegeben, also ist alles geklärt“, schrieb Biles in ihrer Story.