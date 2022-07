Olympia 2024 in Paris womöglich ohne Russen und Belarussen

Olympia 2024 in Paris womöglich ohne Russen © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Sir Craig Reedie die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris für unwahrscheinlich.

Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine hält IOC-Mitglied Sir Craig Reedie die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris für unwahrscheinlich.