Transfermarkt: Sasa Kalajdzic - PL-Klubs an VfB-Star interessiert

Um Sasa Kalajdzic gibt es in dieser Transferperiode mehrere Gerüchte. Nun sollen gleich mehrere Premier-League-Klubs an dem Stürmer vom VfB Stuttgart interessiert sein - darunter auch ein Topklub.

Der gebürtige Wiener könnte perfekt in das Suchraster der Red Devils passen. In 48 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart in den vergangenen beiden Jahren erzielte er 22 Tore. Wahrscheinlich wären es mehr geworden, wenn er in der vergangenen Spielzeit nicht 16 Spiele wegen einer Schulterverletzung verpasst hätte.