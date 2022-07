Schalke 04: Rabbi Matondo geht! 19-Millionen-Missverständnis zu Glasgow Rangers

Fan-Gegenwind für Kramer: "Spornt mich eher an"

Der walisische Flügelstürmer hat in Manchester den Medizincheck absolviert, der Wechsel soll in Kürze offiziell verkündet werden.

Schalke erhält für Matondo eine Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro - und damit deutlich weniger als die neun Millionen Euro, die die Königsblauen im Januar 2019 an Manchester City überwiesen hatten.

Schalke 04 und Matondo: 19-Millionen-Missverständnis

Gehalt, Beraterhonorare und sonstige Ausgaben mitgerechnet, hat die Personalie Matondo die Knappen in den vergangenen dreieinhalb Jahren rund 19 Millionen Euro gekostet. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In dieser Zeit stand Matondo für Schalke gerade einmal in 31 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore beisteuerte.