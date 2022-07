PK-Sturm nach Sieg bei Frauen-EM: Österreich flippt aus vor Freude

Trainerin Irene Fuhrmann und ihre Spielerin Barbara Dunst wollten nach dem 2:0 (1:0) gegen Nordirland am Montagabend gerade die Pressekonferenz eröffnen, da stürmte die Mannschaft mit Fähnchen und Musikbox den Saal des St Mary‘s Stadium in Southampton.

Zum Tiesto-Hit „Let‘s get down to business“ tanzten und sangen die Österreicherinnen, dass es eine Freude war.