Gericht ordnet Untersuchung gegen Piquet an

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet muss sich nach seinen rassistischen und homophoben Entgleisungen in seiner Heimat Brasilien vor Gericht verantworten. Dies ordnete ein Bundesrichter am Montag an. Piquet hat 15 Tage Zeit, seinen Fall vor Richter Felipe Costa da Fonseca Gomes vorzutragen.