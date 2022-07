Anzeige

FIFA 22: So läuft der FIFAe World Cup ab - Modus, Teilnehmer und Preisgeld FIFA 22: So läuft der FIFAe World Cup

Die Beletage der FIFA-Szene trifft sich in Kopenhagen zur WM der Einzelspieler © FIFAe

Marc Engelbrecht

Vom 14. bis 17. Juli findet in der dänischen Hauptstadt der FeWC statt. 32 ambitionierte Zocker kämpfen um den Weltmeistertitel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Endlich ist es soweit! Am Donnerstag, den 14. Juli, startet in Kopenhagen der Auftakt zu drei Wochen FIFA-eSports der Extraklasse. Mit der Weltmeisterschaft der Einzelspieler, der Klub-WM und dem Nations Cup werden innerhalb kürzester Zeit die drei größten Titel der Saison ausgespielt.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anzeige

Zuerst geben sich die besten Pros der Welt in der Solodisziplin die Ehre. Sonntagabend wird schließlich im Finale des FIFAe World Cups die Frage nach dem legitimen Nachfolger des aktuell noch amtierenden Champions Mohammed „MoAuba“ Harkous geklärt. Doch wie läuft das Turnier ab?

FIFAe World Cup: Wie läuft die Weltmeisterschaft in FIFA 22 ab?

Am Donnerstag beginnt die Gruppenphase des Wettbewerbs. Die Teilnehmer wurden im Vorfeld bereits in vier Gruppen mit je acht Spielern unterteilt. Am Premieren-Tag werden die Hinspiele ausgetragen, Freitags erfolgen die Rückspiele nach dem gleichen Prozedere. Die Partien werden nicht miteinander verrechnet, d.h. es gibt keine Verlängerung. Unentschieden sind also möglich.

Die vier Akteure mit den meisten Punkten qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die in einem Single-Elimination-Bracket über das Weiterkommen entscheidet. Eine Niederlage bedeutet somit schon das Ende aller WM-Träume. Am Samstag wird das Feld im Achtel- und Viertelfinale bis auf vier Profis reduziert, die im finalen Showdown am Sonntag um den Sieg kämpfen. Um 17:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt dann der Anpfiff zum Grand Final.

Welche Spieler nehmen teil?

Insgesamt 32 eSportler haben sich in den FGS-Playoffs durchgesetzt und damit das Ticket für das Endturnier gelöst. Das Starterfeld setzt sich dabei aus Profis 15 verschiedener Länder zusammen, wovon Deutschland und die Niederlande mit je vier Vertretern den größten Anteil stellen. Generell dominiert die europäische Fraktion bei der WM. Neben drei Italienern reisen auch drei Dänen zum Heimspiel in die „Bella Arena“.

Dazu erweitern u.a. der polnische ePremier-League-Gewinner Damian „damie“ Augustyniak, Englands Fan-Favorite „Tekkz“ Hunt oder der Portugals Hoffnung Diogo „tuga810″ Pombo, der als einer von wenigen Spielern seinen Hut bei allen drei World Cups in den Ring wirft, das Feld. Besonders ist auch die Geschichte des 20-Jährigen Damian „damesheet“ Sitaram. Der Niederländer war derjenige, der die WL-Rekord-Serie von Wunderkind Anders Vejrgang in FIFA 21 beendet hatte.

Unter den Finalisten befinden sich auch vier deutsche Spieler.

Dazu gesellen sich mit Taichi „Web Nasri“ Aoki noch der beste FIFA-Zocker Asiens, zwei Amerikaner sowie drei Brasilianer und zwei Argentinier, auf die die Zuschauer besonders achten sollten. Sowohl Matías „matiasbonanno99“ Bonanno als auch Nicolas „nicolas99fc“ Villalba zählen zu den absoluten Favoriten auf den Titel. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Leipzig-Profi Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sowie das neue Mitglied des FOKUS CLANs Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen.

Anzeige

FIFAe World Cup 2022: Was gibt es zu gewinnen?

Genau wie beim letzten FIFAe World Cup im August 2019 werden in Summe 500.000 US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet. Der Löwenanteil geht mit 250.000 US-Dollar an den Weltmeister. Der Unterlegene des Grand Finals darf sich als Trost zumindest über 100.000 US-Dollar freuen. Die Plätze drei und vier nehmen immerhin noch 25.000 US-Dollar mit nach Hause. Für einige endet damit die Spielzeit, für andere geht der Titelkampf dagegen beim Club World Cup sowie dem Nations Cup weiter.