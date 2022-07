Anzeige

Robert Lewandowski: FCB-Star erscheint zum Trainingsstart! Streik endgültig vom Tisch? Lewandowski erscheint bei Bayern

Laporta provoziert Bayern: Forderungen für Lewy "ein Witz"

Jonas Nohe, Kerry Hau

Trotz seines Wechselwunsches erscheint Robert Lewandowski zum Vorbereitungsstart beim FC Bayern zum Medizincheck. Ein Wechsel zum FC Barcelona rückt dennoch näher.

Robert Lewandowski ist am Dienstagmorgen wie vom Verein erwartet zum Medizincheck beim FC Bayern erschienen. (BERICHT: Sagt Lewandowski heute Bayern schon Tschüss?)

Der polnische Torjäger fuhr kurz nach 9 Uhr als Beifahrer in einem dunkelgrünen Bentley am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Münchner Stadtteil Nymphenburg vor, um sich dort den obligatorischen medizinischen Untersuchungen zu unterziehen.

Am Mannschaftstraining an der Säbener Straße um 10 Uhr nimmt Lewandowski demnach nicht teil, dennoch wird der 33-Jährige noch am Dienstag am Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters erwartet: Dort soll er die Leistungsdiagnostik zum Start in die Vorbereitung absolvieren.

Am Montagabend war Lewandowski, der München trotz laufenden Vertrags bis 2023 in diesem Sommer vorzeitig verlassen und zum FC Barcelona wechseln möchte, nach seinem Urlaub wieder am Münchner Flughafen gelandet.

Lewandowski: Neues Barca-Angebot an Bayern?

Die freie Zeit seit dem letzten Länderspiel mit Polen Mitte Juni hatte Lewandowski zuletzt samt Familie hauptsächlich auf Mallorca verbracht. Am Samstag hatte er einen Abstecher nach Siracusa auf Sizilien gemacht, wo er eine Mode-Show besuchte und dabei unter anderem auch Heidi Klum traf. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie SPORT1 erfuhr, ist das Lewandowski-Lager zuversichtlich, dass es noch in dieser Woche eine Lösung im Poker zwischen Bayern und Barca geben wird - und dem Polen erspart bleibt, der offiziellen Teampräsentation am Samstag beizuwohnen und am Montag mit zur US-Tour (18. bis 24. Juli) des Rekordmeisters aufzubrechen.

Nach SPORT1-Informationen will Barca in Sachen Ablöse noch einmal nachbessern. Das vierte Angebot dürfte sich einem Fixbetrag von 50 Millionen Euro annähern.

Kein Lewandowski-Streik beim FC Bayern

Lewandowski jedenfalls vertraut weiterhin auf das Wort seines Beraters Pini Zahavi und von Barca-Präsident Joan Laporta. Was sie ihm versprochen haben: Dass sich die Klubs schon einig werden und er am Ende für Barca spielen wird. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Der 33-Jährige sieht sich längst im Trikot des FC Barcelona. Seine Zelte beim FC Bayern hat er gedanklich und verbal schon vor einiger Zeit abgebrochen. Das Problem: Der FCB besteht (noch) auf den laufenden Vertrag und lässt Barca gehörig zappeln. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Entsprechend muss Lewandowski seinen vertraglichen Pflichten also weiterhin nachkommen. Ein Streik ist für Lewandowski keine Option, er will nicht weiter auf Konfrontation zum Klub gehen - und stellte dies mit seinem Erscheinen beim Medizincheck am Dienstagmorgen unter Beweis.

