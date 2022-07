WWE RAW: Unerwarteter Paukenschlag um Ex-Champion Dolph Ziggler

Der frühere World Champion Dolph Ziggler rückt bei WWE RAW überraschend wieder ins Zentrum: Er wendet sich am Ende der Show gegen einen aufstrebenden Star.

Monatelang war es ruhig um den früheren World Champion Dolph Ziggler, nun ist er bei WWE mit einem unerwarteten Wandel zurück in den Mittelpunkt gerückt.

Bei der Montagsshow Monday Night RAW tauchte Ziggler unerwartet auf, um den Hauptkampf zwischen Bobby Lashley und Riddle sowie Seth Rollins und Money-in-the-Bank-Sieger Theory zu beobachten - ohne dass zunächst klar war, was es mit seiner Präsenz auf sich hatte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Erst am Ende zeigte sich, was Ziggler im Sinn hatte: Er half Lashley und Riddle, eine unfaire Niederlage abzuwenden, als Theory Riddle mit unerlaubter Hilfestellung pinnen wollte: Er schubste Theorys Füße vom Seil, mit denen er seine Hebelwirkung verstärken wollte - und ermöglichte Riddle so, mit einem RKO selbst den Erfolg einzufahren.