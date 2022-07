Djokovic über US-Open-Teilnahme: "Hoffnung stirbt zuletzt"

Anzeige

Wimbledonsieger Novak Djokovic hält seine Teilnahme an den US Open in New York für unwahrscheinlich.

Wimbledonsieger Novak Djokovic hält seine Teilnahme an den US Open in New York für unwahrscheinlich. "Ich hoffe auf positive Nachrichten, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit", sagte er dem serbischen TV-Sender RTS: "Ich weiß es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt."

Für die Einreise in die USA ist ein vollständiger Impfnachweis erforderlich, Djokovic (35) ist ungeimpft. Bereits im Januar hatte er aus diesem Grund die Möglichkeit verpasst, seinen Titel bei den Australian Open zu verteidigen. "Ich würde gerne die US Open spielen, aber wenn es nicht klappt, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht das erste Grand-Slam-Turnier, von dem ich mich zurückziehen muss", sagte der Serbe.

"Mir ist es wichtig, körperlich und geistig gesund zu bleibe, damit ich noch lange spielen kann", so Djokovic. Weitere Möglichkeiten dazu werde er sicherlich erhalten.