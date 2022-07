Tennis & Novak Djokovic: Ehefrau Jelena liefert sich mit Reporter Twitter-Zoff wegen Impfstatus

Novak Djokovic droht die US Open wegen seiner fehlenden Impfung zu verpassen - und erntet dafür deutliche Kritik. Seiner Ehefrau Jelena passt das überhaupt nicht.

Der Serbe hat nach seinem Sieg in Wimbledon über Nick Kyrgios nochmals deutlich gemacht, sich nicht impfen zu lassen, um an den US Open teilnehmen zu können. „Ich bin nicht geimpft und habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen“, erklärte der Djoker während der Sieger-Pressekonferenz.